В Чехии ранее заявили, что подозревают в причастности к взрывам российские спецслужбы.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опровергнул слова президента страны Милоша Земана о том, что чешские правоохранители изучают две версии причин взрывов на складах боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на издание Novinky.cz.

Гамачек отметил, что следователи отрабатывают лишь одну версию - о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.

"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что все так и было», – сказал Гамачек.

Причастность РФ к взрывам в Чехии

Взрывы на складах боеприпасов в Врбетице (Чехия) произошли в октябре и декабре 2014 года, в результате погибли двое людей.

17 апреля 2021 года в Чехии заявили, что подозревают в причастности к взрывам российские спецслужбы. В этой связи из страны выслали 18 дипломатов. По данным спецслужб Чехии, к взрывам причастны российские агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они известны под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» как подозреваемые в деле об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Чешские СМИ сообщают, что вооружение из взорванного склада могло предназначаться для Украины.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что правоохранители рассматривают две основные версии причин взрывов боеприпасов на складе во Врбетице: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность агентов иностранных спецслужб.

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Автор: Инна Андалицкая