Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опровергнул слова президента страны Милоша Земана о том, что чешские правоохранители изучают две версии причин взрывов на складах боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.
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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на издание Novinky.cz.
Гамачек отметил, что следователи отрабатывают лишь одну версию - о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.
"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что все так и было», – сказал Гамачек.
Причастность РФ к взрывам в Чехии
- Взрывы на складах боеприпасов в Врбетице (Чехия) произошли в октябре и декабре 2014 года, в результате погибли двое людей.
- 17 апреля 2021 года в Чехии заявили, что подозревают в причастности к взрывам российские спецслужбы. В этой связи из страны выслали 18 дипломатов. По данным спецслужб Чехии, к взрывам причастны российские агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они известны под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» как подозреваемые в деле об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
- Чешские СМИ сообщают, что вооружение из взорванного склада могло предназначаться для Украины.
- 25 апреля президент Чехии Земан заявил, что правоохранители рассматривают две основные версии причин взрывов боеприпасов на складе во Врбетице: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность агентов иностранных спецслужб.
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