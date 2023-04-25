Сейчас идет обсуждение ограничений.

Новый пакет санкций Европейского Союза против России в связи с вооруженной агрессией в Украине примут не раньше середины мая. Сейчас идет обсуждение будущих ограничений.

Такими прогнозами в комментарии изданию Reuters поделился министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он сообщил: "Все это еще в стадии обсуждения… Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в середине мая. Вы не можете ожидать ничего раньше".

Напомним, Польша выступила инициатором нового комплекса ограничений против России. Варшава предложила запретить трубопроводный импорт нефти и закупку алмазов из РФ. Внутренние переговоры между членами ЕС насчет следующего пакета санкций начались в апреле.

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Санкции против России: последняя информация

На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что часть партнеров Украины из G7 рассматривают полный запрет на экспорт товаров в Россию для усиления экономического давления.

Такая инициатива исходила от Вашингтона. Однако, по данным FT, Евросоюз и Япония не поддержали США. Они заявили, что замена всех прежних санкций запретом на экспорт может привести к ослаблению принятых мер.

Журналисты Bloomberg узнали, что 11 пакет ограничений ЕС против России будет направлен на закрытие лазеек для обхода ранее принятых санкций. Например, страны Евросоюза запретят транзит части товаров через территорию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 40 физических и 382 юридических лиц. Все они так или иначе связаны с вооруженной агрессией против нашей страны.

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