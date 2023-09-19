Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который "пропал" в июле, был уволен из-за любовницы-американки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников.
Как выяснили журналисты, Цинь Ган имел внебрачную связь, когда занимал должность посла КНР в Вашингтоне. Но, очевидно, китайским властям об этом стало известно лишь после того, как чиновник пошел на повышение и занял должность министра иностранных дел в декабре прошлого года.
По информации источников, сейчас Цинь Ган находится под следствием и пошел на сотрудничество с китайскими правоохранителями. Следователи выясняют, не нанесла ли ущерб государственной безопасности Китая внебрачная связь уволенного министра.
Источники утверждают, что следствие подтвердило "интрижки" Цинь Гана на протяжении всего срока его работы послом в США. Также утверждается, что в Америке у дипломата даже родился внебрачный ребенок.
Как сообщает "Голос Америки", во вторник на регулярном брифинге у официального спикера МИД Китая Мао Нин спросили об этой публикации The Wall Street Journal, но она уклонилась от прямого ответа.
"О назначении и увольнении министра иностранных дел Китая китайская сторона обнародовала информацию раньше, и я не знаю о другой информации, которую вы упомянули", – заявила Мао Нин.
Примечательно, что из стенограммы брифинга, которые всегда публикуются на официальном сайте китайского МИДа, этот вопрос и ответ на него вырезали.
Увольнение Цинь Гана
Как писал УНИАН, в июле глава МИД Китая Цинь Ган внезапно пропал из публичного пространства. Он долго не появлялся на публике, а китайские власти официально утверждали, что он просто заболел.
Позже стало известно, что Цинь Гана уволили с должности министра, которую он занимал всего полгода. На этот пост вернулся его предшественник. Причины ротации Пекин официально не называл.