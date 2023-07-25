На место Цинь Гана назначили бывшего главу МИД КНР Ван И, который стремился к углублению отношений страны с РФ.

Главу МИД КНР Цинь Гана после новостей о его длительном исчезновении в связи с болезнью официально уволили. Об отсутствии чиновника на важных дипломатических встречах начали сообщать от 11 июля после переговоров с представителем России в Пекине. Последний раз СМИ видели его на публике 25 июня.

Теперь его место занял предшественник - заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее он уже занимал соответствующую министерскую должность (с 2013 года по 30 декабря 2022 года) и запомнился заявлением о намерении углублять отношения с Россией. О ротациях в МИД КНР сообщает Sky News.

Издание уточняет, что СМИ Китая не сообщали конкретной причины увольнения Цинь Гана с должности. Также официальный комментарий не предоставили в МИД КНР, хотя статус Циня должны были бы уточнить в соответствии с кадровой практикой правящей Коммунистической партии КНР.

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"Его сменил на посту Ван И на фоне внешней реакции мира против все более агрессивной внешней политики Китая. Цинь был главным последователем этого курса", - отмечает Sky News.

Кандидатуру Ван И официально одобрили на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, который обычно собирается в конце месяца.

Изменения в китайской дипломатии произошли после того, как Вашингтон отправил госсекретаря США Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников на встречу с представителями МИД КНР в Пекине. Визит произошел на фоне "кризиса" в отношениях, который серьезно обострился в феврале 2023 года (тогда Пентагон сбил китайский аэростат-разведчик у побережья штатов Южная и Северная Каролина).

Ван И заявил, что Пекин стремится углублять связи с Россией

Напомним, действующий глава МИД Китая Ван И запомнился заявлением о намерении работать над углублением отношений с РФ 25 декабря 2022 года. Вскоре после этого его уволили. 30 декабря того же года его место занял Цинь Ган, который пробыл в должности чуть более полугода.

Тогда Ван й заявлял, что для КНР важно поддерживать стратегическое доверие с Россией. Также, войну в Украине он называл "кризисом", в котором правительство Китая стремится придерживаться принципов объективности и беспристрастности, не вставая ни на чью сторону.

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