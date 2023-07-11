Глава китайского МИДа вынужден пропустить несколько важнейших встреч из-за ухудшения здоровья.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган резко заболел после встречи с представителем России в Пекине. Об этом пишет Reuters.

Китайский министр должен был принять участие в дипломатической встрече в Индонезии на этой неделе, но вместо него в Джакарту поедет заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Это уже подтвердила официальный спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Государственный секретарь и министр иностранных дел Цинь Ган не может присутствовать на этой министерской встрече АСЕАН [в Джакарте] по состоянию здоровья", — заявила Ван Вэньбинь, не уточнив деталей.

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Цинь должен был встретиться с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем на прошлой неделе в Пекине, но по просьбе Китая встречу внезапно отложили на неопределенный срок.

В последний раз 57-летний министр иностранных дел Китая Цинь Ган появлялся на публике 25 июня в Пекине после встречи с официальными представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. Что за проблемы со здоровьем возникли у китайского министра, не уточняется.

Российско-китайские отношения – последние новости

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в последнее время у Китая возникает все больше проблем с поддержанием специфической позиции по вопросу войны в Украине. Пекин одновременно пытается демонстрировать свой нейтралитет, но в то же время явно подыгрывает России.

Недавно СМИ сообщали, что китайские компании поставляли в Россию оружейный порох для производства боеприпасов. Барнаульский патронный завод в РФ получил из Китая порох, которого хватит для производства более 80 млн патронов.

В то же время Китай выгнал Россию из совместного проекта по разработке дальнемагистрального пассажирского авиалайнера. Из-за определенных разногласий между Пекином и Москвой достраивать "конкурента Боингу" китайцы будут сами.

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