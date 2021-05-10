Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует от России отказаться от конфронтационного курса с Европейским Союзом.
Об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает DW.
"Мы готовы к диалогу и настало время, чтобы Москва также вернулась к диалогу", - заметил Маас.
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Он отметил, что крайне важно, чтобы "ЕС не отклонялся со своего пути защиты прав человека, в том числе в России", цитирует информагентство AFP.
В качестве примера дальнейшей конфронтации со стороны Москвы министр указал на введенный Россией запрет въезда для восьми граждан ЕС, в том числе председателя Европарламента Давида Сассоли и вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой.
Вопрос о дальнейшей политике Евросоюза в отношении России будет одним из главных на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Конкретных решений этого дня не ожидают. Встреча должна иметь скорее подготовительный характер к майскому саммиту ЕС, на котором и планируют определиться с дальнейшим курсом блока в отношении России.
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