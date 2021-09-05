Германия хочет провести переговоры с талибами о том, как эвакуировать из Афганистана своих местных контрактников, которые остались в стране.
Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявила канцлер Ангела Меркель, пишет Reuters.
Она добавила, что это хороший знак, что аэропорт в Кабуле можно использовать для полетов снова.
"Нам нужно поговорить с "Талибаном" о том, как мы можем продолжать вывозить людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место", - сказала Меркель.
Международные организации также должны иметь возможность улучшить гуманитарную ситуацию в Афганистане, добавила она.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев. 28 августа два самолета с эвакуированными людьми из Афганистана уже прибыли в международный аэропорт "Борисполь". Всего удалось вывезти около 360 человек, из них почти 80 украинцев.
- 19 августа Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. 25 августа стало известно, что Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане.
- 30 августа в Пентагоне заявили, что США завершили вывод своего военного контингента, а также эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана. На этом фоне в сообщении Управления гражданской авиации США отметили, что аэропорт Кабула теперь никем не контролируется, а над афганской столицей не осуществляется управление воздушным движением.