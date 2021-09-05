По словам немецкого канцлера, это хороший знак, что аэропорт в Кабуле снова можно использовать для полетов.

Германия хочет провести переговоры с талибами о том, как эвакуировать из Афганистана своих местных контрактников, которые остались в стране.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявила канцлер Ангела Меркель, пишет Reuters.

Она добавила, что это хороший знак, что аэропорт в Кабуле можно использовать для полетов снова.

"Нам нужно поговорить с "Талибаном" о том, как мы можем продолжать вывозить людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место", - сказала Меркель.

Международные организации также должны иметь возможность улучшить гуманитарную ситуацию в Афганистане, добавила она.

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Автор: Александр Топчий