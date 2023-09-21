Берлин предлагает провести справедливое распределение мигрантов в ЕС.

Германия столкнулась с трудностями в принятии новых мигрантов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Corriere della Sera, что Италия и Германия несут тяжелое бремя миграционных потоков. По его мнению, для решения проблемы Европе нужно справедливое распределение мигрантов и усиление контроля и надзора на внешних границах.

Штайнмайер рассказал, что за первые шесть месяцев этого года ФРГ получила 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Это составляет треть от всех заявлений в Евросоюзе.

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"Кроме того, у нас сейчас находится более миллиона беженцев из Украины. Так что Германия, как и Италия, находится на пределе своих возможностей. Правительствам предстоит договориться о постоянном механизме солидарности, применении Дублинских соглашений Италией и принятии новых беженцев в Германии", – подчеркнул президент ФРГ.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют обвал ВВП Украины, если беженцы не вернутся домой.

Наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

В Евросоюзе уже более 4 миллионов беженцев из Украины. Наибольший прирост украинских беженцев за месяц зафиксировали в Германии (+2,0%), Чехии (+2,7%), Ирландии (+3,7%).

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