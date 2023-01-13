Также Украина получила четыре мобильные и защищенные системы разминирования и другую помощь.

Германия доставила в Украину четыре саперных танка для очистки местности от мин.

Как говорится в сообщении правительству Германии от 13 января, страна передала 4 танка по разминированию (саперные танки или минно-расчистные танки) и 4 мобильные и защищенные системы разминирования.

Также в Украину было доставлено еще 10 бронированных транспортных средств для охраны границы (ранее Украина получила 85 таких средств). И 120 мобильных отопительных систем (ранее Украина получила 48 таких систем).

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Сообщается, что в период с 1 января 2022 года до 9 января 2023 года Германия передала Украине военного имущества на общую сумму 2 млрд 245 млн 722 тыс. 401 евро.

Согласно сообщению, ожидается, что Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами и систему противовоздушной обороны PATRIOT с ракетами.

Немецкие танки для Украины

Правительство Германии до сих пор отказывался поставлять Украине свои танки под предлогом того, что такое решение должно приниматься всеми союзниками по НАТО вместе.

Впрочем, первым танковый барьер преодолел президент Польши Анджей Дуда. На этой неделе он пообещал Украине роту "Леопардов", которые есть у польской армии. О готовности поделиться этими танками заявили также в Финляндии, а Британия пообещала роту своих танков "Челленджер".

Немецкие СМИ узнали, что канцлер Германии Олаф Шольц был очень недоволен решением поляков, но запрет на реэкспорт немецких танков Берлин пока не налагал.

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