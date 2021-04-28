Медики все ближе к разгадке, почему во время COVID-19 иногда появляются неврологические симптомы.

В ходе пандемии COVID-19 появлялось все больше сообщений о том, что новый коронавирус может атаковать центральную нервную систему. Некоторые исследования даже утверждали, что у двух третей пациентов появляются определенные неврологические расстройства, в частности, помутнение сознания, дезориентация, отсутствие реакции на раздражители, психозы или ухудшение памяти.

Многие люди жаловались на так называемый "туман в голове", из-за которого возникали трудности с концентрацией внимания и запоминанием.

"Наше исследование помогает выяснить, почему у некоторых людей появляются такие симптомы, а у других - нет. Мы выяснили, как именно COVID-19 "проникает" в мозг и почему симптомы связанные с этим настолько непредсказуемы", - цитирует Gazeta Wyborcza слова доктора Рикардо Косты из Государственного университета здравоохранения Луизианы в городе Шривпорт.

Читайте такжеCNN: Катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажетсяОн представил результаты своего исследования во время ежегодного американского Конгресса экспериментальной биологии, который в этом году прошел в онлайн-формате.

"Оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2 способен заражать нейроны, ответственные за обработку и передачу нервных импульсов, астроциты, которые тоже находятся в мозге, а также глиальные клетки спинного мозга, которые поддерживают и защищают нейроны", - сказал доктор Коста.

Астроциты - ключ к атаке COVID-19?

Частицы коронавируса SARS-CoV-2 цепляются к клеткам дыхательной системы, цепляясь белками в шипах к рецепторам под названием ACE-2.

"Это мы выяснили уже давно. Но было не понятно, имеют ли клетки нашего мозга такие рецепторы, что объяснило бы появление неврологических симптомов в ходе заболевания", - добавил доктор Коста.

Вместе со своей командой он подробно исследовал белки на поверхности нейронов и астроцитов. Конечно, ученый сосредоточился на поисках рецепторов ACE-2. После этого они подвергли клетки центральной нервной системы действию коронавируса SARS-CoV-2. Это был модифицированный вариант инфекции, не способеный заражать ученых.

Читайте такжеNewsweek: COVID-19 вызвал отек мозга у младенца"Мы подтвердили, что нейроны и астроциты имеют рецепторы ACE-2, через которые оба типа клеток могут быть заражены коронавирусом", - пояснил доктор Коста.

При этом, ученые обнаружили, что астроциты заражались относительно реже, чем нейроны. Почему это имеет значение?

"Астроциты можно сравнить с главными "воротами" нашего мозга. Помимо всего прочего они отвечают за получение питательных веществ из крови для нейронов. С другой стороны, их задача - сдерживать различные частицы, которые могут нанести вред нейронам", - пояснил американский ученый.

Он также заметил, что в отличие от астроцитов, нейроны более уязвимы к инфекции. Это значит, что хватит заражения всего нескольких астроцитов, чтобы коронавирус быстро распространился по мозговой ткани. По мнению доктора Косты, именно поэтому у некоторых пациентов появляются неврологические симптомы, а у других нет.

Как коронавирус влияет на мозг?

Издание The Guardian писало о небольшом исследовании, основанном на наблюдении врачей на передовой пандемии коронавируса. Оно выявило, что из-за COVID-19 у пациентов могут появиться осложнения, такие как психоз и воспаление мозга.

Наиболее распространенным осложнением оказался инсульт, который возникал из-за закупорки сосудов, кровоизлияния или воспаления сосудов под действием коронавируса. Также у пациентов фиксировали признаки дезориентации и странное поведение из-за изменения психологического состояния.

Издание Newsweek писало о другом исследовании, которое выявило «старение» мозга после заражения коронавирусом. Собственно, речь шла об ухудшении когнитивных возможностей. У пациентов, которые переболели COVID-19, они становились такими же, как и у людей, на 10 лет старше них. Чаще всего выявленные проблемы были связаны с вниманием и логическим мышлением.

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Перевод: Лесь Дымань