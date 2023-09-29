Министр убежден, что, несмотря на усилия РФ, болгары в конечном итоге поддержат переход на евро.

Болгария придерживается плана перехода на евро к 2025 году, стремясь стать 21-й страной еврозоны. Однако, как утверждает министр финансов Ассен Василев, фейковые СМИ и пророссийские политические партии пытаются помешать этому, пишет Bloomberg.

"Сайты фейковых новостей, скоординированные атаки и политические партии, имеющие очень тесные связи с Россией, стремятся подорвать доверие к евро во время кампании, пик которой пришелся на лето. Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия будет пытаться остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и попытается дестабилизировать любые усилия в этом направлении со стороны любой страны", – говорит Василев.

В то же время министр убежден, что, несмотря на усилия РФ, болгары в конечном итоге поддержат переход на евро.

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"Хоть здесь, вероятно, много пророссийских настроений и значительно больше российской пропаганды, болгары достаточно умны, чтобы понимать, в чем заключаются их интересы. Люди начинают видеть преимущества не только в привязке к евро через валютный совет, которая у нас есть, но и в том, чтобы фактически иметь евро", – сказал он.

Евроинтеграция Болгарии - что надо знать

Болгария присоединилась к Европейскому Союзу с начала 2007 года. Сейчас правительство беднейшей страны-члена ЕС стремится перейти с болгарского лева на евро. Болгарский лев уже привязан к евро в рамках валютного совета.

Война, развязанная Россией против Украины, и энергетический кризис в Европе спровоцировали всплеск инфляции в Болгарии. На фоне этого распространились опасения, что введение в страны единой с ЕС валюты может повлечь рост цен.

В этом году болгарская пророссийская партия "Возрождение", которая также выступает за выход страны из НАТО, проводила протесты против евро, во время которых размахивали российскими флагами и скандировали антизападные лозунги.

Планировалось, что переход на евро состоится с 1 января 2024 года. Но в феврале текущего года была объявлена новая дата – 1 января 2025 года.

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