В проекте текста саммита в Испании говорится, что расширение блока также рассматривается как "инвестиция в мир".

Согласно проекту декларации саммита, ЕС намерен повысить свой оборонный потенциал, чтобы противостоять России в угрожающей глобальной обстановке.

"Мы будем укреплять нашу оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций", - говорится в тексте неформальной встречи лидеров, которая состоится в Гранаде, Испания, на следующей неделе, пишет POLITICO.

Полномасштабное вторжение России в Украину и перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США в следующем году в Вашингтоне (что может привести к уменьшению военной поддержки Киева) заставили Брюссель переосмыслить свой подход к обороне.

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Так называемая Гранадская декларация, о которой впервые сообщило агентство Bloomberg, направлена на то, чтобы подготовить политическое направление для следующей Европейской комиссии, затрагивая различные вопросы, такие как конкурентоспособность, миграция и расширение.

Что касается расширения ЕС, в тексте утверждается, что оно укрепит "европейский суверенитет и станет геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте".

Но независимо от этого, как ЕС, так и будущие страны-члены должны быть готовы, и "Союзу необходимо провести необходимую внутреннюю работу" по расширению. Проект заявления еще может измениться в преддверии саммита в Испании 6 октября.

Вызовы перед ЕС из-за войны в Украине

Российский лидер вторгся на Украину в прошлом году, совершенно ошибочно полагая, что это будет короткая и славная война. Его теория победы теперь вращается вокруг того, чтобы в долгосрочной перспективе пережить как Киев, так и его западных союзников.

В последнее время список причин, по которым Путин считает, что это может сработать - от успеха его зерновой блокады до его способности продолжать производство крылатых ракет, несмотря на санкции, - расширяется, пишет Bloomberg.

Европе придется действовать так, как она не делала раньше. Это означает, что нужно производить больше оружия для Украины и находить больше денег, потому что защита от военной машины России обходится дорого. Но Европе также необходимо послать последовательный сигнал о том, что она рассматривает оборону Украины как долгосрочный стратегический приоритет. И непременным условием для этого является получение Украиной зеленого света для переговоров о вступлении в ЕС в декабре.

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