ЕС и Индия договорились о заключении пакта о свободной торговле в этом году.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых значительных пошлин Евросоюз ищет себе новых могущественных партнеровов. В частности, ЕС уже договорился о заключении пакта о свободной торговле с Индией, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, станет "крупнейшей сделкой такого рода в мире".

Как пишет Politico, фон дер Ляйен во время визита в Нью-Дели заявила, что Индия и ЕС будут стремиться заключить сделку уже в этом году.

Она отметила, более тесный союз с Индией, основанный на расширенном сотрудничестве в области торговли, технологий, безопасности и обороны, станет "краеугольным камнем политики Европы в ближайшие годы и десятилетия".

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"Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но это партнерство наступает в нужный момент для нас обоих", - заявила глава еврокомиссии

Как напоминает Politico, Индия и ЕС возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в 2021 году. Хотя с тех пор прогресс был медленным, обе стороны теперь, похоже, полны решимости укреплять связи, чтобы противостоять тарифным угрозам Америки и агрессивной торговой практике Китая.

Трамп ужесточает пошлины

26 февраля президент США Дональд Трамп указал, что европейские страны столкнутся с пошлинами в 25%. Он также хочет ввести отдельные тарифы на автомобили, компьютерные чипы и фармацевтические препараты, которые будут взиматься в дополнение к взаимным тарифам.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Трампом просил его не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. По мнению Макрона, приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай, поэтому одновременное ведение торговой войны со странами ЕС будет противоречить интересам США.

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