По словам главы эстонского МИДа, все дело в Лукашенко.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс рассказала, что ее страна не станет отправлять нового посла в Беларусь.

Лийметс считает, что это было бы неуместно, так как Эстония не расценивает Александра Лукашенко как законного президента, пишет ERR.

В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила на должность нового посла в Беларуси Яака Ленсмента - тот должен вручить верительные грамоты Лукашенко. Однако, по словам Лийметс, Эстония не станет отправлять посла.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", - заявила министр.

Лийметс полагает, что у Эстонии есть несколько вариантов: действовать как обычно, снизив уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллинне, не принимать дальнейших шагов вообще и продолжить работу с сокращенным штатом в посольстве.

"Вступление нашего посла в должность, которое должно состояться в начале сентября, зависит от нашей оценки ситуации в Беларуси. Мы будем консультироваться с нашими партнерами и союзниками, которые видят необходимость координировать национальные действия и проявлять единство в этом вопросе. Внешняя политика состоит из тысяч важных деталей", - подчеркнула Лийметс.

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Автор: Катерина Комолова