Еврокомиссия создаст два резерва.

Европейская комиссия начала создавать запасы на случай химических, ядерных и биологических атак на фоне войны в Украине. Будут созданы два отдельных резерва.

Об этом пишет Reuters.

В Еврокомиссии отметили, что создаются запасы защитного снаряжения, средств для дезактивации, лекарств и вакцин, которые могут быть нужны в случае химических, ядерных или биологических угроз.

Отмечается, что в ЕС создают два резерва – один для защитного снаряжения, лекарства и вакцин, а второй для дезактивационных материалов для обеззараживания людей, инфраструктуры, построек или транспортных средств.

Кроме того, в ЕС начали использовать резервы для украинцев, которые могли пострадать от облучения после боев возле украинский АЭС. В Украину уже доставлено почти 3 миллиона таблеток йода.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в результате вражеского ракетного обстрела поврежден резервуар с жидкими аммиачными удобрениями.

Анализы почвы и воды на Тернопольщине превышения содержания аммиака не показали, но по состоянию на 17:00 содержание аммиака в воде резко возросло. Жителям рекомендовали не пить воду из колодцев, а использовать ее только для технических нужд. Запрещен вылов рыбы.

Вас также могут заинтересовать новости: