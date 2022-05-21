Информация не разглашается в целях безопасности.

Королевская семья Британии решила помочь лицам, пострадавшим от войны в Украине, и открыли двери своего дома. Сообщается, что некоторые члены семьи уже разместили у себя украинцев, однако информация хранится в секрете в целях безопасности.

Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на свои источники, приближенные к семье. Известно, что в Министерстве по делам беженцев способствуют тому, чтобы украинцы, сбежавшие от войны, смогли нормально жить и чувствовать себя в стране комфортно.

В связи с этим более 150 тыс местных жителей приняли участие в программе "Дома для Украины" и разместили у себя на жилплощади украинские семьи.

"Почти 54 000 украинцев в настоящее время благополучно прибыли в Великобританию в рамках наших украинских схем – мы делаем все возможное, чтобы помочь вновь прибывшим работать и учиться, чтобы они могли создать здесь жизнь, и я с нетерпением жду возможности приветствовать больше семей в Великобританию", — сказал глава ведомства лорд Харрингтон.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с королевой Елизаветой.

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