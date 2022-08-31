При этом "конституционных оснований" для назначения нового премьер-министра в каком-то особом месте не существует.

Королева Елизавета II назначит следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно было раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал, куда и отправятся 6 сентября новый премьер и Борис Джонсон.

За время 70-летнего правления 96-летняя королева назначала новых глав британского правительства (уже 14), принимая их в Букингемском дворце, напоминает Би-би-си.

Вероятно, решение было принято, чтобы помочь новому премьер-министру четче планировать расписание и избавиться от возможных неожиданностей, связанных с изменением состояния здоровья монарха.

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За день до встречи в Балморале будет объявлен новый лидер Консервативной партии - Лиз Трасс или Риши Сунак, который и станет следующим премьером Великобритании.

Ожидается, что Борис Джонсон объявит королеве о своей отставке на следующий день, а вскоре после этого монарх назначит его преемника.

Букингемский дворец ранее заявлял, что королева прервет свое пребывание в Балморале, чтобы встретиться с новым премьер-министром, но в итоге принято иное решение.

Шон Куглан, корреспондент по делам королевской семьи отметил, что всего три недели назад ожидалось, что королева после летних каникул в Балморале отправится в Лондон, чтобы принять нового премьер-министра и поручить ему формирование правительства. Но теперь этот план изменился.

Такое решение, вероятно, вызовет опасения по поводу состояния здоровья монарха. Но это также свидетельствует о твердой решимости 96-летней королевы продолжать выполнять свои конституционные обязанности главы государства, где бы она ни находилась.

Как глава государства, королева обязана назначить премьер-министра, который официально возглавляет правительство Ее Величества.

По словам конституционного эксперта профессора Вернона Богданора, все британские премьеры, кроме одного, назначались в Букингемском дворце еще со времен правления королевы Виктории. Единственное исключение - Герберт Генри Асквит, которому для этого пришлось в 1908 году отправиться к Эдуарду VII во французский город Биарриц.

Профессор Богданор сказал, что "конституционных оснований" для назначения нового премьер-министра в каком-то особом месте не существует.

Он пояснил: "Я думаю, что королева пожмет руку новому премьер-министру и, возможно, обсудит проблемы, с которыми тому придется столкнуться. Нет никаких конституционных причин, по которым новый премьер-министр не может быть назначен в Балморале. Надо полагать, что королеве в ее возрасте бессмысленно ехать в Лондон на чисто формальную церемонию".

Согласно Королевской энциклопедии, назначение премьер-министра является "одной из немногих оставшихся личных прерогатив суверена".

Монарху не нужно консультироваться с кем-либо, прежде чем вызвать лидера, имеющего абсолютное большинство мест в Палате общин, и возложить на него обязанность формирования правительства.

Церемония никогда не транслируется по телевидению. После назначения нового премьер-министра в циркуляре королевского двора будет записано, что "премьер-министр целовал руки при назначении". В действительности обычно это рукопожатие, а целует монаршью руку премьер-министр уже позже, в Тайном совете.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Консервативная партия Великобритании отложила на полторы недели начало почтового голосования о выборе нового премьер-министра из-за риска хакерского взлома.

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