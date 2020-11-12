На престол Ее Величество взошла 6 февраля 1952 года в день смерти ее отца короля Георга VI.

Если летом 2022 года мир все еще не будет жить в условиях карантина, на британцев ждут громкие празднования по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II.

На официальной странице королевы в Instagram уже сообщили, что в июне 2022 года объявлен четырехдневный уикенд, посвященный празднованию платинового (70-летие) юбилея королевы.

Нация соберется вместе в течение четырехдневных выходных, чтобы отпраздновать 70-летие со дня коронации королевы Елизаветы II.

На престол Ее Величество взошла 6 февраля 1952 года в день смерти ее отца короля Георга VI. Обычно в этот день никаких пышных празднований королева не проводит, поскольку эта дата связана у нее с личным горем - смертью ее отца, короля Георга VI.

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Все празднества обычно проходят в день коронации, которая прошла 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве.

Остается надеяться, что пандемия коронавируса до 2022 года пройдет и это позволит людям во всей Великобритании и в государствах Содружества объединиться для празднования на национальном и местном уровнях.

Также согласно традиции медалью "Платиновый юбилей" будут награждены британцы, которые работают на государственной службе, в том числе представители Вооруженных сил, служб экстренной помощи, Тюремной службы. Традиция появилась еще во времена правления королевы Виктории, а первая медаль была выпущена в честь 50-летия ее царствования на троне.

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Автор: УНИАН