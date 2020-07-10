Экс-адвоката Трампа вернули в тюрьму за нарушение сроков досрочного освобождения

Майкла Коэна освободили из тюрьмы 21 мая и поместили под домашний арест из-за распространения коронавируса.

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн был возвращен под стражу 9 июля за нарушение условий освобождения из тюрьмы.

Об этом заявил его адвокат Джеффри Левин, передает Голос Америки.

По словам Левина, Коэну было приказано явиться в федеральный суд в Манхэттене для переквалификации его задержания на домашний арест, однако его задержали после того, как он не согласился с условиями наблюдения за его местопребыванием федеральным правительством.

Адвокат отметил, что у Коэна требовали отказаться от общения со СМИ. "Я никогда в жизни не видел соглашения, которое бы лишало человека права на первую поправку на общение со СМИ", - заявил Левин.

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Напомним, Коэна освободили из тюрьмы 21 мая и поместили под домашний арест из-за распространения коронавируса.

В ноябре 2018 года Коэн признал себя виновным в том, что совершал финансовые преступления в интересах Дональда Трампа, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах, включая уклонение от уплаты налогов и предоставление ложной информации финансовым структурам. Также Коэн признал в суде, что лгал под присягой Конгрессу о соглашениях Трампа в России.

Признавая вину в своих преступлениях, Коэн назвал президента, заявив федеральному судье, что он осуществлял выплаты "согласованно и по указанию" Трампа, которого прокуроры определили в представлениях суда как "лицо 1".

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