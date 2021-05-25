Адвокат активиста не смог попасть на встречу с Романом.

Наталья Протасевич, мать задержанного в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сделала тревожное заявление.

В эфире телеканала "Украина 24" Наталья Протасевич заявила, что ее сыну сейчас грозит смерть.

По ее словам, адвокат сегодня не смог попасть к Роману - ему отказали в посещении.

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"Информации новой нет. К нему не допускают. Вы знаете, у нас ничем не аргументируют, вплоть до смешного. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. Просто… был отказ. Его убьют там, его убьют", - заявила она.

Накануне в сети появилось видео, на котором Протасевич со следами побоев сообщает, что находится в СИЗО и дает признательные показания по делу о "массовых беспорядках в Минске".

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Юрий Годован