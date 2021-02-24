Вакцинация началась всего через 24 часа после получения вакцины.

В Гвинее начали вакцинировать от лихорадки Эбола людей из группы высокого риска.

Читайте такжеВ Италии в море обрушилось кладбище: под водой оказались сотни гробов (фото, видео)Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Вакцинация была начата в Гуеке, сельской общине в префектуре Нзерекоре, где 14 февраля были выявлены первые случаи заболевания.

Вакцинация проходит по «кольцевой стратегии», при которой вакцину вводят всем, кто контактировал с зараженными. Также прививают медицинских работников.

Отмечается, что вакцинация началась всего через 24 часа после того, как Гвинея получила более 11 000 доз вакцины rVSV-ZEBOV.

На данный момент в стране зарегистрировано восемь случаев лихорадки Эбола, пять человек скончались.

Соседи Гвинеи находятся в состоянии повышенной готовности, усиливая меры общественного здравоохранения и эпиднадзора.

#Ebola vaccination kicks off today in Gouecke, #Guinea🇬🇳 — 9 days after the outbreak was declared.



Vaccination of high-risk individuals began just 24 hours after Guinea received 11,000 doses of the rVSV-ZEBOV Ebola vaccine sent by @WHO. ➡️https://t.co/ZieakXwL9Cpic.twitter.com/dnK4QXZHYb — WHO African Region (@WHOAFRO) February 23, 2021

Лихорадка Эбола в Гвинее

В середине февраля правительство Гвинеи официально объявило эпидемию лихорадки Эбола в одной из префектур.

Случаи заражения начали фиксировать после похорон одной из медсестер, которые состоялись 1 февраля.

Эбола: симптомы

Симптомы обычно начинаются внезапно. Появляется чувство усталости, лихорадка, слабость, снижение аппетита, мышечная боль, боли в суставах, головная боль и болью в горле.

Температура обычно выше 38,3 °C. За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а иногда и икота.

Далее может возникнуть одышка и боль в груди, а также отёки, головные боли и конфузия. В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение.

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Автор: Людмила Жерновская