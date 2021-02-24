В стране зарегистрировано восемь случаев лихорадки / Иллюстрация / REUTERS

В Гвинее начали вакцинировать от лихорадки Эбола людей из группы высокого риска.

Читайте такжеВ Италии в море обрушилось кладбище: под водой оказались сотни гробов (фото, видео)Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения

Вакцинация была начата в Гуеке, сельской общине в префектуре Нзерекоре, где 14 февраля были выявлены первые случаи заболевания. 

Вакцинация проходит по «кольцевой стратегии», при которой вакцину вводят всем, кто контактировал с зараженными. Также прививают медицинских работников.

Отмечается, что вакцинация началась всего через 24 часа после того, как Гвинея получила более 11 000 доз вакцины rVSV-ZEBOV.

На данный момент в стране зарегистрировано восемь случаев лихорадки Эбола, пять человек скончались.

Соседи Гвинеи находятся в состоянии повышенной готовности, усиливая меры общественного здравоохранения и эпиднадзора.

Лихорадка Эбола в Гвинее 

  • В середине февраля правительство Гвинеи официально объявило эпидемию лихорадки Эбола в одной из префектур.
  • Случаи заражения начали фиксировать после похорон одной из медсестер, которые состоялись 1 февраля.

Эбола: симптомы

  • Симптомы обычно начинаются внезапно. Появляется чувство усталости, лихорадка, слабость, снижение аппетита, мышечная боль, боли в суставах, головная боль и болью в горле.
  • Температура обычно выше 38,3 °C. За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а иногда и икота.
  • Далее может возникнуть одышка и боль в груди, а также отёки, головные боли и конфузия. В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская