В Гвинее начали вакцинировать от лихорадки Эбола людей из группы высокого риска.
Читайте такжеВ Италии в море обрушилось кладбище: под водой оказались сотни гробов (фото, видео)Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Вакцинация была начата в Гуеке, сельской общине в префектуре Нзерекоре, где 14 февраля были выявлены первые случаи заболевания.
Вакцинация проходит по «кольцевой стратегии», при которой вакцину вводят всем, кто контактировал с зараженными. Также прививают медицинских работников.
Отмечается, что вакцинация началась всего через 24 часа после того, как Гвинея получила более 11 000 доз вакцины rVSV-ZEBOV.
На данный момент в стране зарегистрировано восемь случаев лихорадки Эбола, пять человек скончались.
Соседи Гвинеи находятся в состоянии повышенной готовности, усиливая меры общественного здравоохранения и эпиднадзора.
#Ebola vaccination kicks off today in Gouecke, #Guinea🇬🇳 — 9 days after the outbreak was declared.— WHO African Region (@WHOAFRO) February 23, 2021
Vaccination of high-risk individuals began just 24 hours after Guinea received 11,000 doses of the rVSV-ZEBOV Ebola vaccine sent by @WHO. ➡️https://t.co/ZieakXwL9Cpic.twitter.com/dnK4QXZHYb
Лихорадка Эбола в Гвинее
- В середине февраля правительство Гвинеи официально объявило эпидемию лихорадки Эбола в одной из префектур.
- Случаи заражения начали фиксировать после похорон одной из медсестер, которые состоялись 1 февраля.
Эбола: симптомы
- Симптомы обычно начинаются внезапно. Появляется чувство усталости, лихорадка, слабость, снижение аппетита, мышечная боль, боли в суставах, головная боль и болью в горле.
- Температура обычно выше 38,3 °C. За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а иногда и икота.
- Далее может возникнуть одышка и боль в груди, а также отёки, головные боли и конфузия. В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение.
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