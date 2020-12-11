Университет Хопкинса сделал "сложное открытие" об основателе

Хопкинса считали одним из первых аболиционистов, но оказалось, что это не так.

Университет Джонса Хопкинса выяснил, что его основатель владел рабами, хотя все считали его сторонником идеи уничтожения рабства. Читайте такжеПравнук Агаты Кристи изменил название романа "Десять негритят" из-за расизмаКак сообщили в учреждении, большую часть прошлого столетия Джонса Хопкинса считали одним из первых аболиционистов, его отец освободил рабов семьи в 1807 году: «Но последние несколько месяцев исследовательского проекта заставили нас усомниться в этом». Хопкинс был рабовладельцем: что еще известно Исследователи изучили данные переписи населения и выяснили, что в 1840 году у семьи Хопкинса был один раб, а в 1850 году - уже четыре. При этом к 1860 году в семье не осталось рабов.

При этом в университете отметили, что необходимо составить более полную картину и для этого надо провести дополнительные исследования.

В учреждении назвали «сложным открытием» тот факт, что Хопкинс был напрямую связан с рабством – преступлением против человечества, которое продолжалось в штате Мэриленд до 1864 года. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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