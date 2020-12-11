Хопкинс был рабовладельцем / скриншот
Университет Джонса Хопкинса выяснил, что его основатель владел рабами, хотя все считали его сторонником идеи уничтожения рабства.
Читайте такжеПравнук Агаты Кристи изменил название романа "Десять негритят" из-за расизмаКак сообщили в учреждении, большую часть прошлого столетия Джонса Хопкинса считали одним из первых аболиционистов, его отец освободил рабов семьи в 1807 году:
«Но последние несколько месяцев исследовательского проекта заставили нас усомниться в этом».
Хопкинс был рабовладельцем: что еще известно
- Исследователи изучили данные переписи населения и выяснили, что в 1840 году у семьи Хопкинса был один раб, а в 1850 году - уже четыре. При этом к 1860 году в семье не осталось рабов.
- При этом в университете отметили, что необходимо составить более полную картину и для этого надо провести дополнительные исследования.
- В учреждении назвали «сложным открытием» тот факт, что Хопкинс был напрямую связан с рабством – преступлением против человечества, которое продолжалось в штате Мэриленд до 1864 года.
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