Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нём (77%) не изменили отношения к президенту после премьеры.

Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрели 26% взрослого населения России.

Читайте такжеОтравление Навального: разговор оппозиционера с сотрудником ФСБ заблокировали на YouTubeОб этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Ещё 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о нём, но не знают подробностей.

31% респондентов ничего не слышали о фильме.

Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нём (77%) не изменили своего отношения к президенту после премьеры. У 17% отношение ухудшилось, у 3% – улучшилось.

Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда. 38% считают, что изложенное похоже на правду, но сложно оценить достоверность обвинений. 17% уверены в правдивости фильма.

Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».

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Автор: УНИАН