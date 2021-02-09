Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрели 26% взрослого населения России.
Читайте такжеОтравление Навального: разговор оппозиционера с сотрудником ФСБ заблокировали на YouTubeОб этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Ещё 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о нём, но не знают подробностей.
31% респондентов ничего не слышали о фильме.
Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нём (77%) не изменили своего отношения к президенту после премьеры. У 17% отношение ухудшилось, у 3% – улучшилось.
Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда. 38% считают, что изложенное похоже на правду, но сложно оценить достоверность обвинений. 17% уверены в правдивости фильма.
Фильм о дворце Путина: что известно
- "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.
- Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.
- Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.
- В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".
- Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».
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