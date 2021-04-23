По предварительным данным, причиной смерти стал удар молнии или отравление ядовитым газом.

Во вторник, 20 апреля два 19-летних французских студента отправились к подножью действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез, расположенного на острове Реюньон в Индийском океане, и погибли.

Об этом сообщает издание Franceinfo.

О пропаже студентов заявили члены их семей. Как рассказал командир жандармерии, путешественники взяли с собой спальные мешки, переносную плиту и запасы еды.

Для поисков студентов задействовали семь человек высокогорной жандармерии и вертолет. Однако из-за густого дыма и тумана спасательная операция несколько раз прерывалась.

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Тела студентов нашли через день после начала поисков недалеко от конуса извержения вулкана.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар молнии или отравление ядовитым газом. Тела студентов уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут известны через месяц.

Издание уточняет, что погибшие были студентами факультета науки и технологий в местном университете.

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Автор: Денис Прядко