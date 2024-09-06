Также Германия передаст Киеву 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами готовится к передаче украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает Spiegel. Министр обороны заявил о передаче во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Сделать это хотят как можно скорее.

Кроме танков, Киев получит дополнительные 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 миллионов евро. Шесть машин направят в Украину в этом году, а еще шесть - в следующем. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на авиабазу "Рамштайн", чтобы принять участие в заседании Контактной группы.

Видео дня

Leopard 1A5 - справка

Этот танк является одной из версий старого Leopard 1, который начали разрабатывать еще в 50-е. При создании ОБТ вопрос его бронирования поставили на последнее место, поскольку считалось, что реальной защиты от кумулятивных боеприпасов нет.

В то же время Leopard 1 получил неплохую огневую мощь и приемлемую подвижность. Таким образом, хотя танк на сегодня уже морально устарел, он все еще может эффективно использоваться в некоторых ситуациях.

Напомним, в июле Украина получила от Германии и Дании партию танков Leopard 1A5 - тогда речь шла о восьми единицах боевой техники.

Так общее количество танков этого типа, полученных от Германии, составляло на тот момент более 50 единиц. А в целом страны Запада еще на момент мая передали Киеву до 100 танков типа Leopard 1.

Вас также могут заинтересовать новости: