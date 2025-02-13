Администрация нового президента США Дональда Трампа 12 февраля начала внедрять свою стратегию по окончанию войны РФ против Украины. В частности это началось с телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с важного заявления министра обороны США Пита Хегсета во время заседания контрактной группы по вопросам Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом пишет бывший посол США в Польше, политический обозреватель Дэниел Фрид для Atlantic Council.
Эксперт напомнил, что критики осудили телефонный разговор Трампа с Путиным, который, как отметил сам президент США, имел пафосный тон.
"Тот факт, что разговор с Путиным предшествовал разговору с Зеленским, свидетельствует об определенной приверженности администрации Трампа к России. Но стиль Трампа обычно включает теплый тон, направленный на партнеров, особенно авторитарных. Это может быстро измениться. И разговор с Зеленским также показался теплым, по крайней мере в украинском прочтении. Оба звонка сигнализировали о начале переговоров, но не об их сути. Будем надеяться, что любая встреча Трампа с Путиным, противником, состоится только вместе с параллельной встречей с Зеленским, другом", - подчеркнул Фрид.
Больше об этом разговоре станет известно уже скоро, а именно когда высшие должностные лица администрации Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, прибудут на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, считает обозреватель.
"Восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год на самом деле не может быть достигнуто военным путем в ближайшей перспективе. Это признают украинские лидеры и большинство друзей Украины. Казалось, Хегсет намекал на то, что ближайшей целью США является прекращение огня, и это было понятно уже давно", - проанализировал автор Atlantic Council.
В свою очередь министр обороны США не подталкивал Украину к уступке территорий. Также он предположил, что Соединенные Штаты могут признать оккупацию Россией около 20% территории страны.
"Это не очень приятное сообщение, но если оно означает просто признание необходимости прекращения огня, а не капитуляцию перед требованиями России, то это соответствует разумному прекращению огня для прекращения боевых действий", - добавил Фрид.
Также автор материала отмечает, что не существует вселенной, в которой РФ согласится на членство Украины в НАТО с помощью переговоров:
"Это то, что сказал Хегсет, и это не то же самое, что сказать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Закрытие дверей для членства Украины в НАТО было бы неразделенной уступкой России, что ослабило бы позицию США без всякой веской причины. Но это еще не позиция администрации и, надеемся, не станет ее позицией".
Кроме того, в течение некоторого времени было понятно, что США не станут защищать Украину, поэтому европейские страны должны предоставить больше сил для прекращения огня. В издании отметили, что понятно также то, что страны ЕС будут настаивать на американской поддержке, если на их силы в Украине нападет Россия.
"Такая поддержка могла бы включать воздушные силы и другие средства, которые бы не пересекали красную линию Хегсета по развертыванию американских войск в Украине. Хегсет публично бросил мяч европейцам, но это произошло бы в любом случае", - отметил эксперт.
По словам автора, прочное прекращение огня, которое сохранит Украину независимой от российской оккупации, может стать "стратегическим поражением для Путина и успехом для Украины, Европы и свободного мира".
"Хегсет говорил о необходимости быть реалистами. Восстановление Украиной своих оккупированных Россией территорий может быть нереальным в краткосрочной перспективе. Так же, в течение многих лет было нереально представить восстановление независимости стран Балтии от Москвы, воссоединение Германии или конец железного занавеса. Но все это произошло. Так же может произойти и восстановление Украины, если друзья Украины будут оставаться преданными и настойчивыми", - заверил Фрид.
Автор подытожил, что начало стратегии команды Трампа в отношении Украины имеет свои недостатки, однако не все так "пока" плохо, как некоторые считают.
Политика Трампа в отношении Украины
Ранее издание Politico написало, что Трамп сказал Зеленскому не надеяться на возвращение всех оккупированных территорий. По словам министра обороны США, у Украины нет шансов вернуться на границы до 2014 года, когда и началась агрессия РФ против нашего государства.
В то же время сенатор США пристыдил Трампа из-за звонка Путину. В частности Адам Шифф заявил, что президент США позвонил "нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине".