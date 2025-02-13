В издании подчеркнули, что слова министра обороны США о том, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, не означают, что это никогда не произойдет.

Администрация нового президента США Дональда Трампа 12 февраля начала внедрять свою стратегию по окончанию войны РФ против Украины. В частности это началось с телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с важного заявления министра обороны США Пита Хегсета во время заседания контрактной группы по вопросам Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом пишет бывший посол США в Польше, политический обозреватель Дэниел Фрид для Atlantic Council.

Эксперт напомнил, что критики осудили телефонный разговор Трампа с Путиным, который, как отметил сам президент США, имел пафосный тон.

"Тот факт, что разговор с Путиным предшествовал разговору с Зеленским, свидетельствует об определенной приверженности администрации Трампа к России. Но стиль Трампа обычно включает теплый тон, направленный на партнеров, особенно авторитарных. Это может быстро измениться. И разговор с Зеленским также показался теплым, по крайней мере в украинском прочтении. Оба звонка сигнализировали о начале переговоров, но не об их сути. Будем надеяться, что любая встреча Трампа с Путиным, противником, состоится только вместе с параллельной встречей с Зеленским, другом", - подчеркнул Фрид.

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Больше об этом разговоре станет известно уже скоро, а именно когда высшие должностные лица администрации Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, прибудут на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, считает обозреватель.

"Восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год на самом деле не может быть достигнуто военным путем в ближайшей перспективе. Это признают украинские лидеры и большинство друзей Украины. Казалось, Хегсет намекал на то, что ближайшей целью США является прекращение огня, и это было понятно уже давно", - проанализировал автор Atlantic Council.

В свою очередь министр обороны США не подталкивал Украину к уступке территорий. Также он предположил, что Соединенные Штаты могут признать оккупацию Россией около 20% территории страны.

"Это не очень приятное сообщение, но если оно означает просто признание необходимости прекращения огня, а не капитуляцию перед требованиями России, то это соответствует разумному прекращению огня для прекращения боевых действий", - добавил Фрид.

Также автор материала отмечает, что не существует вселенной, в которой РФ согласится на членство Украины в НАТО с помощью переговоров:

"Это то, что сказал Хегсет, и это не то же самое, что сказать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Закрытие дверей для членства Украины в НАТО было бы неразделенной уступкой России, что ослабило бы позицию США без всякой веской причины. Но это еще не позиция администрации и, надеемся, не станет ее позицией".

Кроме того, в течение некоторого времени было понятно, что США не станут защищать Украину, поэтому европейские страны должны предоставить больше сил для прекращения огня. В издании отметили, что понятно также то, что страны ЕС будут настаивать на американской поддержке, если на их силы в Украине нападет Россия.

"Такая поддержка могла бы включать воздушные силы и другие средства, которые бы не пересекали красную линию Хегсета по развертыванию американских войск в Украине. Хегсет публично бросил мяч европейцам, но это произошло бы в любом случае", - отметил эксперт.

По словам автора, прочное прекращение огня, которое сохранит Украину независимой от российской оккупации, может стать "стратегическим поражением для Путина и успехом для Украины, Европы и свободного мира".

"Хегсет говорил о необходимости быть реалистами. Восстановление Украиной своих оккупированных Россией территорий может быть нереальным в краткосрочной перспективе. Так же, в течение многих лет было нереально представить восстановление независимости стран Балтии от Москвы, воссоединение Германии или конец железного занавеса. Но все это произошло. Так же может произойти и восстановление Украины, если друзья Украины будут оставаться преданными и настойчивыми", - заверил Фрид.

Автор подытожил, что начало стратегии команды Трампа в отношении Украины имеет свои недостатки, однако не все так "пока" плохо, как некоторые считают.

Политика Трампа в отношении Украины

Ранее издание Politico написало, что Трамп сказал Зеленскому не надеяться на возвращение всех оккупированных территорий. По словам министра обороны США, у Украины нет шансов вернуться на границы до 2014 года, когда и началась агрессия РФ против нашего государства.

В то же время сенатор США пристыдил Трампа из-за звонка Путину. В частности Адам Шифф заявил, что президент США позвонил "нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине".

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