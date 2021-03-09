О Луизе Розовой весь мир узнал из расследования Алексея Навального.

Российская диджей Луиза Розова, которую называют «тайной третьей дочкой» Владимира Путина, устроила в Москве публичный концерт в популярном ночном клубе.

Читайте такжеАвтор расследования о "дочери Путина" поговорил с ней в Clubhouse и задал "самый главный вопрос"Об этом говорится в сюжете «Секретных материалов».

По словам посетителей концерта, Луиза приехала в клуб на машине со спецномерами, из заведения вывели журналистов и блогеров, а во время выступления территория охранялась сотрудниками спецподразделения МВД России.

В клубе же заявили, что все это – ложь, и что пригласили девушку сыграть, чтобы поддержать ее из-за буллинга в сети.

«Тайная дочь» Путина: что еще известно

О Луизе Розовой весь мир узнал из расследования Алексея Навального.

Как утверждают журналисты, девушка – дочь жительницы Петербурга Светланы Кривоногих.

У женщины якобы были отношения с Путиным, благодаря чему она получила долю в банке «Россия», элитную недвижимость и горнолыжный бизнес.

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Автор: УНИАН