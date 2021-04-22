Под американским давлением в Берлине начинают понимать, что достроить российский газопровод можно, лишь если заплатить слишком высокую внешнеполитическую цену.

США предостерегают: из-за "Северного потока-2" Европа станет на многие десятилетия политически зависимой от России. Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на газопровод исключительно с экономической точки зрения. Но сомнения в немецкой коалиции только возрастают. Ведь Кремль становится все более агрессивным. Как с ним бороться?

Об этом пишет Die Welt. Как только Джо Байден занял кресло президента США, лидер ХСС Маркус Зедер провозгласил: "Трансатлантический мост отстроен". Но несмотря на облегчение из-за большей склонности Байдена вести политику, опираясь на сотрудничество, очевидно, что этот "мост" не такой, каким бы его хотели видеть в Берлине.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против УкраиныГазопровод "Северный поток-2" все больше под давлением правительства США на фоне роста напряжения в отношениях с Россией. А значит растет давление и на немецкое правительство. Американцы хотят остановить строительство российской "трубы" любой ценой, что не скрывает Байден и другие ключевые политики в Вашингтоне. Проблем в американских отношениях с Москвой стало больше на фоне заключения оппозиционера Алексея Навального и стягивания российских войск к границе Украины и в оккупированный Крым. А это значит, что давление США на правительство Германии тоже увеличилось.

Во фракциях большой коалиции в Берлине благодаря жесткому курсу Вашингтона начали понимать, что внешнеполитическая цена достройки газопровода протяженностью 1200 километров будет уж слишком высока. Поэтому нужен план "Б". В ХДС теперь больше голосов, готовых поставить строительство "Северного потока-2" на паузу. А в СДПГ соглашаются привязать газопровод к политическим условиям, выдвинутым России.

"Нам нужно решение, которое бы позволило всем сторонам спасти лицо. И мораторий может быть таким решением", - сказал депутат от ХДС и эксперт по внешней политике Родерих Кизеветтер.

СДПГ цепляется за российскую "трубу"

Несколько политиков от ХДС ранее высказывались в поддержку введения моратория на "Северный поток-2". В частности, об этом говорила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и координатор федерального правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Большинство в парламентской фракции ХДС включая таких политиков, как Кизеветтер были против. Но, похоже, их мнение изменилось.

"Я не вижу, как этот проект можно остановить сейчас, когда его завершение так близко. Также под вопросом возможность собрать политическое большинство за такое короткое время для этого. Однако, вполне возможно ввести определенные условия для работы "Северного потока-2". Мы должны обсудить это", - сказал представитель парламентской группы СДПГ по иностранным делам Нильс Шмид.

До этого времени СДПГ жестко поддерживали российский газопровод. Его защищали все министры от партии в Восточной Германии, министр финансов и кандидат на пост федерального канцлера Олаф Шольц, а также председатель партии Норберт Вальтер-Борьянс. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швесиг (СДПГ) создала так называемый экологический фонд, через который можно было бы обойти санкции против "Северного потока-2". В конце концов, экс-канцлер Германии от партии СДПГ Герхард Шредер входит в совет директоров газопровода.

Читайте такжеSüddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в УкраинеПоэтому тот факт, что в СДПГ теперь заговорили о введении политических условий, благодаря которым "Северный поток-2" можно быстро остановить, говорит о новом тоне партии.

США и Европа против

Die Welt пишет, что Дональд Трамп пытался остановить российский газопровод, чтобы увеличить продажи американского сжиженного газа в Европу. Но, в отличие от него, Байден и ряд влиятельных политиков США говорят не об энергетике. Прежде всего, их тревожит, что "Северный поток-2" станет для России инструментом давления. Так что газопровод в глазах Вашингтона лежит сугубо в геополитической плоскости.

Канцлер Германии Ангела Меркель долгое время называла "трубу" исключительно экономическим проектом, вмешиваться в который федеральному правительству ненужно. Но, конечно же, газопровод чрезвычайно политический. И именно поэтому он вызвал критику не только со стороны США, но и других стран Европы. И это в основном влияет на федеральное правительство, а не причастные к проекту компании, такие как "Газпром", Wintershall или Uniper. У западных энергетических компаний нет крупных долей в "Северном потоке-2". Но они все равно защищают его.

Все институты ЕС признали газопровод несовместимым с политикой о совместной европейской энергетике. А страны Балтии, Украина и Польша чувствуют, что их обошли в прямом смысле этого слова. Страны Южной Европы недавно вспомнили правительству Германии, как он заставил их отказаться от "Южного потока", а теперь цепляется за аналогичный "Северный поток-2". В придачу, против газопровода выступают защитники окружающей среды, а экономисты указывают на финансовую нежизнеспособность "Северного потока-2".

Сигнал правительству России

Мораторий на строительство, по мнению Визеветтера, может быть выходом из дилеммы. А еще политическим сигналом.

"Мораторий станет посланием российскому правительству, что мы не смиримся с такими вещами, как заключение Алексея Навального, поведение россиян на востоке Украины или аннексия Крыма", - сказал депутат от ХДС.

Хотя он добавил, что такой шаг будет иметь и проблемы. Ведь мораторий не будет "бесплатным выходом".

Читайте такжеAtlantic Council: Время для уничтожения "Северного потока-2" заканчивается"Следствием будут неустойки по договорам, за которые федеральное правительство будет ответственно", - пояснил Визеветтер.

"Северный поток-2" стоит 10 миллиардов долларов. Прокладка трубы на дне Балтийского моря уже завершена на 95%. Эксперты считают, что возмещение, которое придется выплатить за остановку строительства, тоже будет измеряться в миллиардах. И эти суммы упадут на плечи налогоплательщиков. Сторонники моратория понимают, что это плохо закончится, особенно на фоне приближающихся выборов.

"Альтернативой моратория может стать завершение строительства газопровода, но отказ получать через него российский газ до тех пор, пока открытые внешнеполитические проблемы не будут решены. Иными словами, это определенного рода механизм закрытия", - предложил Кизеветтер.

История "Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань