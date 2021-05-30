Люди недовольны поведением Болсонару в отношении пандемии коронавируса.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бразилии с требованием импичмента президента Жаира Болсонару из-за его отношения к пандемии коронавируса, которая унесла почти полмиллиона жизней бразильцев.

Демонстрации прошли в более чем 200 городах, что является самым крупным выступлением против Болсонару с момента начала эпидемии COVID-19 в стране, сообщает The Guardian.

В целом акции прошли мирно. Однако в Ресифи полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ к протестующим, которые пытались пройти по закрытой дороге.

Почему жители Бразилии вышли на протесты против Болсонару

Президент Бразилии известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами, а также скандальными заявлениями.

Про коронавирус Жаир Болсонару говорил как об обычном сезонном гриппе и не считал нужным вводить в стране карантин, пренебрегал санитарными нормами, не воспринимал вакцинацию.

Сейчас сенат страны расследует действия президента в связи с пандемией.

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Перевод: Катерина Комолова