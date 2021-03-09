В торжественном мероприятии принял участие и киевский голова Виталий Кличко.

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой открыли в центре итальянского города Флоренция памятник Тарасу Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Кличка.

Отмечается, что бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции.

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Монумент установили в знаковом месте - в центре, неподалеку от знаменитого флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, - известный украинский скульптор Олег Пинчук.

«Сегодня, в день рождения великого Кобзаря, произошло символическое событие - во Флоренции, городе-побратиме Киева, мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделле за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет», - отметил Кличко во время торжественного мероприятия.

Он добавил, что теперь итальянцы и туристы со всего мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь также часть украинской истории и культуры.

Мэр Флоренции отметил, что сегодня два знаменитых города - Киев и Флоренция - стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

Власти Киева напоминают, что в 2015 году совместными усилиями с Посольством Италии в Украине и межпарламентской группой дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник родившемуся во Флоренции итальянскому поэту Данте Алигьери.

Годовщина дня рождения Тараса Шевченко

В этот день, 9 марта, в 1814 году появился на свет выдающийся поэт, классик украинской литературы, мыслитель, художник Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня Украина отмечает 207-летие со дня рождения писателя.

Стихи Тараса Шевченко переведены более чем на ста языках мира и даже на язык эсперанто.

По случаю 207-летия со дня рождения Шевченко в Украине и по всему миру состоится ряд тематических мероприятий. В разных городах Украины пройдут торжества и возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

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Автор: Инна Андалицкая