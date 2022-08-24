Королева пожелала, чтобы граждане Украины ждали лучшие времена в будущем.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, которая представляет династию Виндзоров, поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости Украины.

Об этом речь идет в поздравлении королевы, опубликованном в социальной сети Facebook Посольством Британии в Украине.

В своем послании к президенту Украины Владимиру Зеленскому она отметила:

"Мне очень приятно передать Вашему превосходительству и народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. В этот сложнейший год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру будет иметь возможность отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем".

Напомним, Украина с 24 февраля противостоит широкомасштабной агрессии России. Британия поддержала украинское государство и активно ему помогает.

В День Независимости Украины - 24 августа, в Киев прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Британский чиновник объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности на сумму 54 миллиона фунтов (более 63 млн долларов).

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