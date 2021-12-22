На суде сторона обвинения представила доказательства против этих четверых обвиняемых в причастности к крушению лайнера.

Обвинение на суде по делу о крушении "Боинга" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросило суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова (Гиркина) и еще трех подсудимых.

Обвинение считает доказанным их участие в уничтожении пассажирского самолета, в результате чего погибли 298 человек, сообщает Голос Америки.

Гражданин России Стрелков на момент катастрофы командовал боевиками так называемой "ДНР". Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были в его подчинении.

Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно.

Кроме того, на суде сторона обвинения представила доказательства против этих четверых обвиняемых в причастности к крушению лайнера.

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Самолет был, как утверждает следствие, сбит в разгар боев на Донбассе между украинскими военными и боевиками из установки "Бук", привезенной из России, с территории у поселка Первомайское, которую контролировали боевики.

По версии обвинения, боевики, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке. При этом личности тех, кто непосредственно сопровождал "Бук" из России, пока не удалось установить.

Обвинение привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. 12 свидетелей видели дымный след, 11 слышали взрыв, многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражен ракетой "Бука" и никаким другим оружием.

Также обвинение рассказало о записях в соцсетях, сделанных вскоре после катастрофы, в которых боевики выражали радость от того, что сбили, как они писали, украинский военный самолет. Часть этих записей потом была удалена. Сторона обвинения также привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых все они обсуждают случившееся, утверждая при этом, что был сбит военный самолет. При этом упоминается "Бук". Затем, когда стало известно, что сбит пассажирский лайнер, обвиняемые в разговорах между собой утверждали, что его сбил украинский самолет, а из "Бука" был сбит уже этот самолет. Стрелков (Гиркин) изначально отнесся к этой версии скептически. Впоследствии боевики обсуждали вывоз "Бука" обратно в Россию, куда он и был вывезен.

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве пассажиров "Боинга".

Обвинение считает доказанным, что фигуранты дела контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолету, виновны в активном соучастии в крушении самолета и убийстве пассажиров.

Обвиняемые свою вину отрицают.

Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.

В свою очередь Россия отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет – ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием.

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