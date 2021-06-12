Инцидент произошел 11 июня.

56-летний дайвер и ловец лобстеров из Массачусетса Майкл Паккард побывал в пасти кита и выжил, животное попросту его выплюнуло. В результате мужчина получил небольшие травмы.

Об этом пишет местное издание Cape Cod Times.

Инцидент произошел 11 июня.

По словам Паккарда, он вместе с напарником отправился на лодке на пляж Херринг Ков в Массачусетсе. Когда он спрыгнул в воду в дайверском снаряжении, то почувствовал сильный толчок, после чего все вокруг потемнело

Читайте также11-летняя девочка голыми руками спасла застрявшую в камнях акулу (видео)Сначала мужчина подумал, что на него напала белая акула, поэтому потрогал все вокруг себя, но не почувствовал зубов. Тогда он понял, что оказался в пасти кита и подумал: «О боже, он меня проглотит. Ну, все. Я умру».

«Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, я упал в воду. Я просто плавал... Не мог поверить», – отметил Паккард.

Напарник помог ему вернуться в лодку.

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Автор: Катерина Шварц