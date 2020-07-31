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Последний романтик на Земле: дайвер нашел в море фотоаппарат и теперь ищет блондинку со снимков (фото)

13:06, 31 июля 2020
Курьёзы
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На фотоаппарате запечатлена блондинка / фото Инесе Грейзе/Facebook

Об этом написала пользовательница Facebook Инесе Грейзе.

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На обнаруженной камере оказались фотографии 2010 года из Риги. На них запечатлена светловолосая девушка. Для того, чтобы найти девушку, он обратился к живущей в Стокгольме рижанке Инесе Грейзе, чтобы та написала соответствующий пост по-латышски.

Пост собрал уже более пяти тысяч репостов, а к поискам подключилось шведское издание Aftonbladet.

фото Инесе Грейзе/Facebookфото Инесе Грейзе/Facebook

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