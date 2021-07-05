Снести остатки дома было решено из-за того, что к Флориде приближается тропический шторм "Эльза", который может разрушить то, что осталось от здания.

В Майами был произведен контролируемый снос уцелевшей после обрушения части многоэтажного здания Champlain Towers South, под обломками которого может находиться 121 человек. На время сноса спасательные работы были приостановлены.

Снести остатки дома было решено из-за того, что к Флориде приближается тропический шторм "Эльза", который может разрушить то, что осталось от здания. Метеорологи говорят, что хотя центр шторма "Эльза" пройдет стороной от Серфсайда, ему не удастся избежать сильных порывов ветра, которые потенциально могут обрушить оставшуюся часть здания - именно поэтому власти намерены произвести снос до шторма. Кроме того, власти и раньше говорили об опасности работ, поскольку руины могли в любой момент обрушиться и похоронить под собой сотрудников спасательных служб.

Снос был завершен около 10:30 вечера по местному времени, после чего спасатели вернулись к разбору завалов.

К настоящему времени подтверждена гибель 24 человек, остальные жители, которых не могут найти, считаются пропавшими без вести. За время спасательной операции, которая длится с 24 июня, выживших найти пока не удалось.

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Причины обрушения жилого дома в Майами еще точно неизвестны, но следователям пришлось работать ударными темпами, чтобы успеть до сноса.

Власти заранее сообщили о сносе семьям людей, которые могут находиться под руинами. Спасатели по-прежнему надеются, что кто-то из жителей рухнувшего дома мог уцелеть в так называемых воздушных карманах.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава отметила в интервью телеканалу CNN, что снос можно будет произвести без эвакуации жителей окрестных домов - при условии соблюдения установленного периметра безопасности.

В воскресенье заместитель начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рей Джедалла предупредил, что снос будет произведен в ночь на понедельник. Для начала специалисты по сносу должны были просверлить углубления в фундаменте здания, в которые затем укладывается взрывчатка, передает Би-би-си.

О том, что Champlain Towers South требуется капитальный ремонт, было известно с 2018 года. Однако однако к моменту инцидента капитальная реконструкция так и не началась.

BREAKING: The remaining part of the Champlain Towers South in Surfside, FL has been demolished in yet another heart-breaking chapter for survivors and victims’ families. Officials say the structure endangered search and rescue teams and this will allow them to search more areas. pic.twitter.com/z1CVSRDcdU — Manuel Bojorquez (@BojorquezCBS) July 5, 2021

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Автор: Ирина Погорелая