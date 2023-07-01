На мужчину напали посреди улицы. Нападавший скрылся.

В польском Хелме неизвестный мужчина напал с ножом на 36-летнего украинца. Нападавший нанес жертве четыре удара ножом в грудь.

Как сообщает RMF FM, нападение произошло против полуночи на автостоянке на улице Волынской. Нападавший четыре раза ударил мужчину в грудь ножом и скрылся.

Раненый украинец от полученных травм скончался в больнице. Медики до конца пытались его реанимировать.

Видео дня

Полиция сейчас ищет нападавшего. К поискам привлекли кинологов с собаками. Мотивы преступления неизвестны.

Инциденты с украинцами в Польше

В начале июня на польской железной дороге трагически погиб украинский подросток. 17-летнего юношу сбил поезд в Малопольском воеводстве.

Впоследствии стало известно, что в Польше пьяный водитель устроил ДТП, жертвой которого стал 14-летний украинец. Мальчик умер в больнице через некоторое время после аварии.

Кроме того, еа начале марта стало известно, что в Польше умерла 12-летняя гражданка Украины. По сведениям СМИ, девочка внезапно перестала дышать, и мать вызвала ей скорую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: