Трагедия произошла в Малопольском воеводстве.

В Польше пьяный водитель устроил ДТП, жертвой которого стал 14-летний украинец. Мальчик скончался в больнице спустя некоторое время после аварии, сообщает InPoland.

Как рассказал спикер польской полиции Анджей Боровяк, дорожный инцидент произошел в Шамотульском уезде Великопольского воеводства. Водитель легковушки Fiat Seicento в целях предосторожности снизил скорость, когда начал приближаться к двум велосипедистам на обочине. Однако ехавший следом водитель на Volkswagen Passat не среагировал на изменение скорости первой машины и столкнулся с ней.

В результате удара Fiat выбросило во встречную полосу движения, где он столкнулся с Opel Corsa. Водитель Volkswagen вылетел на обочину, где сбил тех самых велосипедистов. В результате ДТП были госпитализированы пять человек, включая одного из велосипедистов — 14-летнего украинца. Впоследствии он скончался в больнице.

Видео дня

Как быстро установили полицейские, водитель автомобиля Volkswagen, который устроил эту аварию, находился в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Сейчас он задержан.

Украинцы в Польше – последние новости

Половина граждан Украины, которые проживают в Польше, приехали в страну с детьми в возрасте до 18 лет. Как выяснили социологи, Это радикально отличается от ситуации 2021 года, среди находящихся в Польше украинцев дети при себе были только у 11%.

Большое количество украинских детей в Польше вызвало печальный, но неизбежный рост статистики трагических инцидентов с их участием. Так в начале июня на польской железной дороге трагически погиб украинский подросток. 17-летнего юношу сбил поезд в Малопольском воеводстве.

Вас также могут заинтересовать новости: