Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали на итальянской Сардинии. Его арестовали сразу по прилету из Брюсселя.
Задержание провели по постановлению Верховного суда Испании, в рамках которого в октябре 2019 года был выдан ордер на арест Пучдемона.
На Сардинию политик прибыл для встречи с местными властями. Теперь суд будет решать экстрадировать ли его в Испанию.
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В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Он, заявляют в Мадриде, помогал организовывать референдум в 2017 году об отделении каталонского региона от Испании, который считают незаконным, передает ТСН. Тогда участники референдума в подавляющем большинстве выступили за выход из состава Испании.
Карлес Пучдемон с 2017 года скрывался от испанского правосудия в Бельгии. В октябре 2019 года он сдался местной прокуратуре. В январе 2020 года бельгийский суд приостановил его экстрадицию в Испанию.
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