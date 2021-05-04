Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу европейской внешнеполитической службы.
Во время встречи Боррель и Блинкен обсудили некоторые актуальные вызовы внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел G7 на их двухдневной встречи.
"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания ею сил в незаконно аннексированом Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.
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