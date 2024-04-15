После задержки с выделением помощи Украине, в Европе уже не считают США таким надежным партнером.

Европа должна взять на себя "стратегическую ответственность" и в очень сжатые сроки стать способной защищать континент самостоятельно и иметь средства для сдерживания любого агрессора.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в своей книге "Европа между двумя войнами", передает Голос Америки. Главный европейский дипломат считает, что Евросоюз нуждается в "изменении парадигмы европейской обороны".

"Мы слишком долго делегировали свою безопасность США, а за последние 30 лет... мы позволили тихое разоружение", - высказался он.

Дипломат отметил, что существующая европейская экономическая система хорошо работала в мирное время, но теперь из-за нападения РФ на Украину, и в случае, если Кремль пойдет дальше, нужны изменения. "Когда участие Америки в Европе становится менее определенным, эта война представляет угрозу существованию Евросоюза", - подчеркнул Боррель.

Главный дипломат ЕС уточнил, что речь идет об увеличении расходов на национальном уровне с 1,7% ВВП до более 2%. Также Боррель отметил необходимость усиления оборонного сотрудничества между странами-членами ЕС и важность технологической модернизации оборонной промышленности.

"Одним из основных уроков войны в Украине является то, что технологическое преимущество является ключевым. Особенно, когда сталкиваешься с противником, для которого жизни ничего не стоят. Нам нужна оборонная промышленность, чтобы удовлетворить наши потребности", - высказал мнение Боррель и добавил, что "каждый европеец должен понимать, что эффективная оборона" необходима для выживания.

Помощь США Украине

Конгресс США несколько месяцев не утверждает финансовую помощь Украине. Принятый Сенатом в феврале проект закона, который продвигают демократы и администрация президента США Джо Байдена, не выносит на голосование спикер-республиканец Майк Джонсон.

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