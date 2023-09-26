Депутаты внесли на рассмотрение этот вопрос, однако окончательного решения еще нет.

Депутаты внесли в парламент Болгарии проект постановления о передаче Украине непригодных зенитно-ракетных комплексов С-300 для использования под запчасти. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Отмечается, что военные признали ракетные комплексы С-300 непригодными к эксплуатации. Ремонтировать их в Болгарии невозможно, а Украина имеет возможности для их использования. В то же время документ предусматривает передачу Болгарией Украине избыточных патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

Передача ракетных комплексов улучшит оборону украинских городов от российской авиации, а патроны смогут использовать украинские военные, оснащенные стрелковым оружием НАТО, говорится в сообщении.

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"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинскую армию", - говорится в пояснительной записке, приложенной к проекту решения.

Проект постановления подлежит рассмотрению парламентским комитетом по вопросам обороны перед голосованием в парламенте. В случае одобрения Минобороны Болгарии будет решать количество ракетных комплексов и патронов для передачи Украины.

Сотрудничество Украины и Болгарии

Еще летом этого года Болгария заявила о том, что готова присоединиться к "снарядной коалиции". Речь идет об общеевропейской программе по поставке Украине боеприпасов. Еще в мае странами ЕС окончательно было принято решение об отправке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов и ракет.

Через несколько месяцев в августе этого года депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев заявил, что предоставление Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года. Он сообщил, что окончательная ратификация отправки БТР состоится в начале сентября, после чего технику смогут отправить в Украину.

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