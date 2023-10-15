Госсекретарь США отметил важность того, как Израиль будет себя защищать, имея ввиду сохранения жизней мирного населения.

Официальный Вашингтон работает над освобождением израильских заложников в секторе Газа, среди которых есть и граждане США.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Би-би-си. Он подчеркнул, что Израиль имеет право себя защитить и сделать так, чтобы такого нападения больше не повторилось.

При этом госсекретарь отметил важность того, как Израиль будет себя защищать, имея ввиду сохранения жизней мирного населения.

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Комментируя передвижение авианосцев США, которые идут в Средиземном море, он сказал, что этот шаг нужно расценивать как сдерживание, а не как способ эскалации.

Примечательно, что в последние дни Блинкен посетил Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Египет, чтобы узнать мнение этих стран по поводу ситуации в Израиле.

Так, сегодня госсекретарь заявил, что его встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, состоявшаяся в Эр-Рияде, была весьма продуктивной. По словам одного из официальных лиц, встреча длилась чуть меньше часа и прошла в частной резиденции наследного принца.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября ХАМАС напал на Израиль. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", в рамках которой наносит удары по сектору Газа. ХАМАС же угрожает казнить гражданских заложников в ответ на эти удары.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, Израиль намерен уничтожить ХАМАС в секторе Газа.

Сегодня министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия Израиля зашли слишком далеко в ответе на вторжение боевиков ХАМАС.

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