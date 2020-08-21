Соперница Лукашенко оспаривает результаты президентских выборов Беларуси в Верховном суде
08:47, 21 августа 2020Мир
355 0
Согласно официальным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа, однако ЕС их признает / facebook.com/anna.kanopatskaya
Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд Республики о признании выборов в Беларуси недействительными.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Читайте такжесанкции ЕС против Беларуси могут и не дать "зеленый свет" - журналист
«Грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при проведении выборов является безусловным основанием для признания их недействительными», - говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что приемлемы лишь ненасильственные законные способы политической борьбы.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.
- 13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
- 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.
- 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter