Соперница Лукашенко оспаривает результаты президентских выборов Беларуси в Верховном суде

Согласно официальным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд Республики о признании выборов в Беларуси недействительными.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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«Грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при проведении выборов является безусловным основанием для признания их недействительными», - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что приемлемы лишь ненасильственные законные способы политической борьбы.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

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Автор: Яна Ставская