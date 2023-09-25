Глава МИД государства усомнилась, что Россия сможет стать демократией, если Путин уйдет с должности президента.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен усомнилась, что Российская Федерация способна стать демократическим государством, даже если кресло президента РФ займет кто-то другой, а не Владимир Путин.

Чиновница указал, что "без Путина" в России все может быть "даже хуже". Своим мнением она поделилась в интервью The Washington Post.

Валтонен считает "маловероятным", что РФ каким-то образом станет мирной нормальной демократией, если Путин сложит полномочия.

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"Мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, даже хуже", - заявила она.

Также глава МИД Финляндии указала, что российская "машина войны", очевидно, долго готовилась к противостоянию с Украиной. Многие до сих пор не осознают, что это не просто очередная война Путина.

Будучи у власти, он десятилетиями выстраивал вокруг себя соответствую инфраструктуру. До вторжения в Украину в 2014 году армия РФ также незаконно зашла войсками в Грузию (2008 год). За почти что два десятилетия войн кто-то бы мог сказать Путину, что это "не хорошо", если бы в российской политике не разделяли его точку зрения, намекнула Валтонен.

По ее словам, Запад стремиться вновь увидеть в Россию свободу слова, ее стремление к открытости к миру, а не наоборот.

"Чтобы рядовой россиянин имел право голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией", - отметила глава МИД Финляндии.

Путина "уничтожат" в роли президента до Нового года

Напомним, ранее российский оппозиционер Вячеслав Мальцев заявил, что Путин "нежилец" в качестве президента. Оппозиция в РФ стремится уничтожить Путина до Нового года и выбрать временным президентом на 100 дней председателя правительства России Михаила Мишустина, заявил Мальцев. "Путина прибьем - очень и очень хочется", - отметил он.

Ранее политолог Валерий Соловей также заявлял, что Путин умрет. По его словам, это может случиться скоро. Возможно, лидер РФ скончается до конца осени.

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