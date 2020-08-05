В результате взрыва в порту Бейрута пострадал корабль ООН

Некоторые из пострадавших сотрудников ООН находятся в критическом состоянии - их перевозят в ближайшие больницы.

В результате взрывов, которые произошли в порту ливанской столицы Бейрута, пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и члены его экипажа.

Об этом сообщает Aljazeera.

"Одно из суден, пришвартованных в порту, было повреждено из-за взрыва, в результате чего несколько его сотрудников были ранены", - сообщили представители организации.

По их словам, некоторые из пострадавших сотрудников ООН находятся в критическом состоянии.

Раненых миротворцев перевозят в ближайшие больницы. Миссия ООН проводит оценку ситуации и масштабов ее воздействия на персонал.

"Мы находимся вместе с народом и правительством Ливана в это трудное время и готовы помочь и оказать любую помощь и поддержку", - заявил глава миссии и сил ВСООНЛ, генерал-майор Дель Кол.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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