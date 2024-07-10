Она должна состояться уже завтра.

В четверг, 11 июля, президенты Украины и Соединенных Штатов Америки проведут личную встречу.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, Джо Байден намерен продемонстрировать Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку" украинцев.

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", - сказала она. Видео дня

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, что посвященное 75-летию Альянса мероприятие стартовало во вторник, 9 июля. Известно, что украинский лидер уже находится в Вашингтоне. Сообщалось, что он собирается выступить в Институте Рональда Рейгана.

По данным СМИ, США и Германия ранее призвали Зеленского не настаивать на установлении четких сроков приглашения Украины в НАТО. Известно, что на этом саммите страну не пригласят стать членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сказал, что на саммите союзники обсудят помощь Украине и усиление собственной обороны. По его словам, НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности.

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