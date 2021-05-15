Беларусь вводит местный сбор за пересечение границы транспортными средствами.
Как сообщается на сайте Погранкомитета республики, нововведение будет действовать с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях. Первая граничит с Украиной, вторая - с Литвой и Польшей.
Подобное решение объяснили "борьбой с коронавирусом".
"На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска", - сказано в сообщении.
29 белорусских рублей в переводе на украинскую валюту - это 317 гривень по нынешнему курсу.
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