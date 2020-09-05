При этом неизвестно, выступает ли Париж за персональные санкции против Лукашенко.

Франция поддержала санкции против Беларуси и выступила за их скорейшее введение.

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на публикацию в газете Die Welt.

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Отмечается, что вопрос ограничений против белорусских чиновников еще на этапе обсуждений странами ЕС.

При этом неизвестно, выступает ли Париж за персональные санкции против Лукашенко.

По данным немецкого издания в МИД Франции, санкции касаются непосредственно тех лиц, ответственных за махинации на выборах и преступные приказы по силовым разгонам демонстрантов.

«Мы хотим, чтобы эти санкции были введены как можно скорее. Европейские институты и страны-члены ЕС работают над содержанием этих мер, Евросоюз объявит о них, когда придет время», - заявили во французском министерстве.

Ранее, по данным той же Die Welt, Франция вместе с Германией и Италией согласилась не вносить в «черный список» Лукашенко, чтобы держать с ним «открытые каналы».

Об умеренном наборе санкций против виновников разгона протестов в Беларуси 13 августа в комментарии Reuters заявлял чиновник ЕС. Тогда он говорил, что Западу нужно оценить необходимый уровень давления на Лукашенко, чтобы тот не увидел единственную альтернативу остаться у власти в «объятиях России».

Санкции против Беларуси: что известно

19 августа лидеры стран-членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

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Автор: Яна Ставская