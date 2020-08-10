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Протесты в Беларуси: в центре Минска начали закрывать метро

19:06, 10 августа 2020
Мир
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В центре Минска перекрівают метро / фото Википедия

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Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". 

"Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановки", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси: что происходит

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