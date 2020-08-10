Протесты в Беларуси: в центре Минска начали закрывать метро
19:06, 10 августа 2020Мир
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Поезда проезжают закрытые станции без остановки.
В центре Минска перекрівают метро / фото Википедия
В центре Минска закрыли шесть станций метро.
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Об этом сообщает TUT.BY.
Как сообщается, закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".
"Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановки", - говорится в сообщении.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
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