Протесты в Беларуси: в центре Минска начали закрывать метро

Поезда проезжают закрытые станции без остановки.

В центре Минска закрыли шесть станций метро.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

"Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановки", - говорится в сообщении.

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