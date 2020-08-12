В Беларуси снова появился интернет - СМИ

Местные жители сообщают о том, что заработал мобильный и фиксированный интернет.

Сегодня, 12 августа, в Беларуси частично заработал интернет.

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Об этом сообщает TUT.BY.

По данным портала, местные жители сообщают, что около 6:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram.

Как сообщается, начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Частично открываются зарубежные сайты.

"Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже три дня. Сообщается о сотнях пострадавших.

С началом протестов в Беларуси начали проблемы с интернетом. Власти говорят о «влияние извне», сами белорусы - что таким образом власть борется с оппозицией.

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